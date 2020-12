Kreisgebiet

Wie erwartet wird der Beginn in die Tischtennissaison für die SG Sinzig/Ehlingen in der Rheinlandliga später stattfinden. Nach langem Hin und Her fanden die SG und Gastgeber TTC Mülheim doch noch einen Ausweichtermin für die eigentlich am vergangenen Samstag geplante Partie. Gespielt wird jetzt am Sonntag, 18. Oktober, um 12 Uhr in Mülheim.