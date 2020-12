Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 21:08 Uhr

Bingen

Nicht ins Risikogebiet

Die Bundesliga-Partie der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim beim TTC Berlin, die am Sonntag hätte stattfinden sollen, wird verschoben. Der Deutsche Tischtennis-Bund hat am Mittwoch in seinen „Regieanweisungen für die Bundesspielklassen“ einen Passus aufgenommen, nach dem Begegnungen in Corona-Risikogebieten auf Antrag eines der beiden Teams abgesetzt werden können. Da Berlin als Corona-Hotspot gilt, hat die TTG von diesem Recht Gebrauch gemacht.