Neue Klasseneinteilung sorgt vor allem in Dichtelbach für Unmut

In wenigen Wochen beginnt im Amateurbereich die neue Tischtennissaison – und damit auch für die Vereine im Rhein-Hunsrück-Kreis. Damit einher geht der dritte Versuch in Folge, aufgrund der Corona-Pandemie eine Saison komplett und sportlich über die Bühne zu bringen. Zur Erinnerung: Die Saison 2019/2020 musste im März 2020 wenige Spieltage vor Schluss beendet werden, über einige Auf- und Abstiege wurde nach Punktekoeffizienten und Härtefallregelungen entschieden. Und in der abgelaufenen Saison 2020/2021 trug jedes Team wegen der zweiten Corona-Welle im Schnitt nur eine Handvoll Partien bis in den Oktober aus, nach einigen Aufschüben brach der Verband im März 2021 die Saison endgültig ab und annullierte sie. Höchster Rhein-Hunsrück-Klub ist nach wie vor der VfR Simmern in der Verbandsoberliga.