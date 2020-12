Hachenburg/Grenzau

Vieles ist neu beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau. Nach dem knapp erreichten Klassenverbleib in der vergangenen Saison, lediglich den einzigen Absteiger TTC Jülich konnten die Brexbachtaler in der Tabelle hinter sich lassen, haben sich die Westerwälder für die kommende Runde in frischem Gewand einiges vorgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr steht nur noch ein Spieler im Kader, dazu kommen Veränderungen auf der Trainerposition sowie in der sportlichen Leitung. Die Grenzauer haben keinen Stein auf dem anderen gelassen und gehen entsprechend motiviert in die bevorstehende Spielzeit, die voraussichtlich am ersten Septemberwochenende eröffnet wird.