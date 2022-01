Zwei Serien in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) haben auch nach dem Spieltag am Sonntagnachmittag in Mülhausen weiter bestand. Durch den klaren 3:0-Heimerfolg des Post SV über den TTC Zugbrücke Grenzau feierten die Thüringer den neunten Sieg in Folge. Die Brexbachtaler mussten dagegen bereits die elfte Niederlage nach Gang hinnehmen und rutschten in der Tabelle zunächst auf den letzten Platz ab.