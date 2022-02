Nach dem Endspiel ist vor dem Endspiel: Der TuS Weitefeld-Langenbach hat die Drucksituation, gegen den TTC Nünschweiler gewinnen zu müssen, am vergangenen Sonntag gemeistert. An der grundlegenden Gemengelage im Tabellenkeller der Tischtennis-Oberliga Südwest hat sich jedoch nichts geändert: Auch an diesem Samstag brauchen die Westerwälder zwei Punkte, wenn sie ab 18 Uhr in eigener Halle den TSV Wackernheim erwarten.