Nach Umbruch: TTC Grenzau will Bundesliga-Abstiegskampf diesmal aus dem Weg gehen

Haarscharf ging es für den TTC Zugbrücke Grenzau in den vergangenen Spielzeiten der Tischtennis-Bundesliga zu. Viermal steckte die Nummer zwei der ewigen Bundesliga-Tabelle im Abstiegskampf, doch immer zogen die Brexbachtaler den Kopf aus der Schlinge. Ein paar Mal dank wichtiger Siege in den entscheidenden Begegnungen, zweimal allerdings auch mit einem blauen Auge, als die Liga von neun auf zehn und schließlich auf elf Teams aufgestockt wurde. Jetzt will sich der TTC aus dem Gefahrenbereich lösen. „Wenn alles gut läuft, können wir einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Das wäre perfekt“, sagt Manager Markus Ströher nach einem personellen Umbruch.