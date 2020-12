Weitefeld

Was in den tieferen Tischtennis-Spielklassen gang und gäbe ist, erwartet den Oberligisten TuS Weitefeld-Langenbach am Samstag zum Auftakt der Saison 2020/21. Dann heißt es nach dem ersten Spiel beim TTC Wirges (14 Uhr) raus aus der Halle, rein ins Auto, auf nach Grenzau und dort ab 19 Uhr direkt die zweite Begegnung des Tages bei der Bundesliga-Reserve des TTC Zugbrücke zu bestreiten.