Plus Mendig/Andernach

Mendig unter Druckj – Andernach geht entspannt ins Derby

Von Bernd Linnarz

Mit mächtig Druck geht Eintracht Mendig in der Tischtennis-Rheinlandliga die beiden noch ausstehenden Spiele des Wochenendes an. Denn für den zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation müssen Siege her.