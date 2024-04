Plus Kreis Mayen Mendig träumt von der Relegation In der Tischtennis-Rheinlandliga erwartet der TTV Andernach bereits am Freitag um 19.30 Uhr in der Sporthalle der Sankt-Stephan-Grundschule den TTC Mülheim-Urmitz/Bhf. zum Derby. Lesezeit: 2 Minuten

„In der eigenen Halle ist da immer etwas drin, aber natürlich sind die Mülheimer ganz realistisch gesehen in dieser Partie Favorit“, so schätzt Mannschaftsführer Martin Link die Situation ein. Bei 14:14 Zählern und Tabellenplatz 5 stehen die Andernacher aber auch unter keinerlei Zugzwang. In Bestbesetzung in den Westerwald Bei den Liga-Kollegen der ...