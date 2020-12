Nassau

In einer auf gutem Niveau stehenden Partie startete der TV 1860 Nassau mit einem deutlichen 9:3-Sieg gegen die Bundesliga-Reserve des TTC Grenzau in die Runde der Tischtennis-Oberliga Südwest. „Unsere Erwartungen wurden erfüllt“, bilanzierte der zufriedene TVN-Macher Erwin Gabel. „Corona hat uns einen neuen Spielrhythmus gebracht, auch die Aufgabenstellung der einzelnen Spieler und natürlich die Betreueraufgaben am Tisch sind anders.“