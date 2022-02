Matchbälle vergeben

Gegen den in Bestbesetzung angereisten Tabellenzweiten TTSG Wittlich hatten die Tischtennisspieler der TTSG Niederhausen/Norheim in der Verbandsliga bei ihrem Heimspiel in Niederhausen nicht viel zu bestellen und unterlagen deutlich mit 2:9.

Nach dem Doppeldebakel in der Vorwoche wurden die Doppel umgestellt: Florian Franzmann und Norbert Stachowiak gewannen so auch ihr Eröffnungsspiel. Die anderen beiden Doppel gingen trotz guter Leistungen jedoch jeweils in fünf Sätzen verloren. Den einzigen Einzelpunkt holte Torsten Herberich knapp mit 12:10 im Entscheidungssatz. „Trotz der hohen Niederlage haben wir uns sehr gut verkauft und gutes Tischtennis gezeigt. Leider konnten wir vier Fünf-Satz-Spiele nicht gewinnen. Ich selbst hatte bei einer klaren 2:0-Satzführung und einem 7:2 im dritten Satz gegen Spitzenspieler Bernd Griebler alle Chancen auf einen Sieg, doch trotz zweier Matchbälle langte es nicht“, resümierte Mannschaftsführer Franzmann und ergänzte: „Wir haben nun drei Wochen Pause, bevor wir bei unseren Tabellennachbarn in Trier zu einem Doppelspieltag antreten werden.“