Waldböckelheim

Marius Domann gibt Saisondebüt

Auch wenn Heiko Kehl den Gegner nur schwer einschätzen kann, erhofft er sich vom Heimspiel am morgigen Sonntag den ersten Saisonsieg in der Tischtennis-Verbandsliga. Um 13 Uhr ist Absteiger TuS Weitefeld-Langenbach II bei der TuS Waldböckelheim zu Gast. „Wir können in dieser Klasse gegen jede Mannschaft gewinnen“, sagt der Waldböckelheimer Spielführer und ergänzt: „Zu Hause fühlen wir uns eh wohler.“