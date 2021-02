Mantz-Abschied ist ein schwerer Schlag

Von den vier noch ausstehenden Saisonbegegnungen in der Bundesliga ist es definitiv die schwerste: Am Sonntag, 14 Uhr, sind die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim bei Spitzenreiter DJK Kolbermoor zu Gast. Schon das Hinspiel hatte die TTG, derzeit punkt- und spielgleich mit dem ESV Weil wieder Schlusslicht der Tabelle, an eigenen Tischen klar mit 2:6 verloren. „Dass wir Außenseiter sind, ist schon klar“, sagt der Binger Trainer Frank Liesenfeld und ergänzt: „Aber es zählt jedes einzelne Spiel, das sieht man ja an der Tabelle.“ Ein gutes Ergebnis, sprich eine möglichst knappe Niederlage, wäre vor dem direkten Duell mit dem Team aus Weil in zwei Wochen hilfreich.