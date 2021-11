Im FSV Mainz 05 III hat der TTC GW Kirn am heutigen Samstag, 20 Uhr, einen fast übermächtigen Gegner in der Tischtennis-Verbandsoberliga zu Gast. Die Mainzer Dritte ist ein Sammelbecken für regionale Talente, die auch schon Einsätze bei der zweiten Vertretung in der Regionalliga bekommen.