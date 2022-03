14 Partien hat der TTC Zugrücke Grenzau II in dieser Saison in der Tischtennis-Oberliga Südwest bislang absolviert, 13 davon gewannen die Brexbachtaler. Nur ein Gegner konnte der Bundesliga-Reserve einen Zähler abnehmen, und genau dieser gastiert am Samstagabend ab 19.30 Uhr zum Rückspiel in der Zugbrückenhalle.