Grenzau

Der Druck ist raus, doch mit der Gewissheit, auch in Zukunft Teil der Tischtennis-Bundesliga zu sein, ist die Lust aufs Siegen nicht gewichen beim TTC Zugbrücke Grenzau. „Natürlich haben wir uns vorgenommen, die Saison so gut wie möglich abzuschließen“, sagt Trainer Chris Pfeiffer vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den ASV Grünwettersbach (Sonntag, 15 Uhr). „Unter normalen Umständen wäre das auch ein Gegner, der in Reichweite liegt.“ Doch die Umstände sind in Tagen wie diesen nicht normal. Und auch in diesem Fall hat das mit dem Coronavirus zu tun, das aktuell das Leben in all seinen Facetten beeinflusst.