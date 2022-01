Sechs Punkte muss der TTC Grün-Weiß Kirn in der Rückrunde aufholen, um in der Tischtennis-Verbandsoberliga zu bleiben. „Für uns zählt jetzt jedes Spiel“, sagt Stefan Altmaier, der Sprecher des Tabellenletzten, vor der Auftaktbegegnung am Sonntag um 11 Uhr beim 1. FSV Mainz 05 III.