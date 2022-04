Kirner vor Abstieg

Der TTC Kirn hat das Abstiegsendspiel der Tischtennis-Verbandsoberliga bei den SF Höhr-Grenzhausen mit 6:9 verloren. Die Gastgeber traten erstmals in dieser Saison in kompletter Formation an, während bei den Kirnern in Eugen Mauter ein Schlüsselspieler fehlte. „Wenn du nicht komplett bist, reicht es in dieser Liga einfach nicht. Das wurde uns in dem Spiel wieder einmal deutlich vor Augen geführt“, sagte TTC-Sprecher Stefan Altmaier. Ein wenig Pech kam auch hinzu: Alle vier Fünf-Satz-Spiele gingen verloren, Heiko Schreiner vergab dabei sogar einen Matchball. So punkteten die beiden Spitzenspieler Steven Poensgen und Szymon Kulczycki in beiden Einzeln und im gemeinsamen Doppel sowie das Doppel Altmaier/Michael Werle. Angesichts von vier Punkten Rückstand wird es schwer, den vorletzten Platz noch zu verlassen. „Wir werden auch in den letzten drei Spielen noch einmal alles geben“, verspricht Altmaier.