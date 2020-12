Grenzau

Stimmungsvoller Heimspielauftakt für den TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga: Die Westerwälder verloren zwar das Heimspiel gegen die klar favorisierten TTF Ochsenhausen mit 1:3, doch der Auftritt der Gastgeber machte Lust auf mehr. Für den viel umjubelten Einzelpunkt sorgte Bundesliga-Rückkehrer Aleksandar Karakasevic. Schon am Freitag geht es in der Zugbrückenhalle weiter mit einem Heimspiel gegen den Pokalsieger ASV Grünwettersbach (19 Uhr).