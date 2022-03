Der Kelch ist an der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim noch einmal vorübergegangen. Weil nun doch kein Zweitligist die Lizenz für die Tischtennis-Bundesliga beantragt hat, bleibt die Klasse in ihrer derzeitigen Besetzung zusammen. Die Binger Frauen entgehen damit dem Abstieg. Dennoch heißt es Abschied nehmen, wenn die TTG am Sonntag, 14 Uhr, den ESV Weil zum letzten Saisonspiel empfängt.