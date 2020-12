Region

Der Tischtennissport geht in Zeiten von Corona auf Abstand und verzichtet im Ligaspielbetrieb der Saison 2020/21 auf Doppelbegegnungen. Nachdem der neue Zusammenschluss der Verbände Rheinland und Rheinhessen bereits vor gut einer Woche mitgeteilt hatte, ausschließlich Einzelpaarungen auszutragen, zog der Deutsche Tischtennis-Bund mit einer gleichen Regelung für seine Klassen von 1. Bundesliga bis zur Oberliga nach. Für den TTC Grenzau fallen somit spielentscheidende Doppel genauso weg wie die in den tieferen Klassen als Einstieg ausgespielten Duelle mit vier Protagonisten am Tisch.