Hargesheim

Etwas verspätet steigen die Tischtennisspielerinnen der TTG Hargesheim/Roxheim am heutigen Samstag um 18 Uhr bei der DJK RW Finthen in die Saison ein. Die Gastgeberinnen waren bereits viermal im Einsatz und führen ohne Punktverlust und mit weitem Abstand die Tabelle der Verbandsoberliga an.