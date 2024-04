Plus Region Kann Weitefeld im Kellerduell noch mal was holen? – Altenkirchens Frauen rechnen sich wenig aus Von Andreas Hundhammer Die Tischtennis-Elite aus dem AK-Land bendet die Saison an diesem Wochenende mit Auswärtsspielen. Lesezeit: 1 Minute

Oberliga Männer DJK Heusweiler – TuS Weitefeld-Langenbach (Sa., 18.30 Uhr); TTC Berus – TuS Weitefeld-Langenbach (So., 13 Uhr). Ungeachtet etwaiger Rückzüge aus dieser Spielklasse oder Aufstiegsverzichte in den untergeordneten Verbandsoberligen stehen die Weitefelder vor diesem letzten Saison-Wochenende bereits als Absteiger fest. Weil sich dem TuS jedoch am Samstag die realistische Chance ...