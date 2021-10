Kann Grujic seine alten Freunde ärgern? TTC Grenzau als Außenseiter beim 1. FC Saarbrücken

Reisen in die eigene Vergangenheit haben auch im Sport immer ihren besonderen Reiz. Vor dem Gastspiel seines TTC Zugrücke Grenzau beim 1. FC Saarbrücken rückt Trainer Slobodan Grujic aber vornehmlich den rein sportlichen Aspekt in den Vordergrund. „Das ist ein weiteres ganz normales Spiel, in dem Saarbrücken als Play-off-Kandidat der Favorit ist und wir der Außenseiter sind. Unser Ziel ist der Klassenverbleib“, sagt der TTC-Coach vor der Begegnung am achten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga am Sonntagnachmittag (15 Uhr).