Plus Wirges Jung, regional, angriffslustig: TTC Wirges vor Oberliga-Auftakt gegen Nünschweiler Von Marco Rosbach i Walli Asghir-Gill ist eine feste Größe im Team des TTC Wirges, das durch Vincent Schwickert und Janus Horn verstärkt wird. Foto: Andreas Hergenhahn Hinter dem Bundesliga-Team des TTC Zugbrücke Grenzau als unumstrittenem Zugpferd ist in der neuen Saison der TTC Wirges die Nummer zwei im Westerwälder Tischtennis. Die Gründe: Grenzau hat seine zweite Mannschaft aus der Regionalliga zurückgezogen, und zudem sind im Vergleich zum Vorjahr der TTC Mündersbach/Höchstenbach und der TuS Weitefeld-Langenbach aus der Oberliga abgestiegen. Lesezeit: 1 Minute

In dieser Klasse konnten sich die Wirgeser nach einer verpatzten Hinrunde und einer überragenden Rückrunde am Ende knapp halten, weil sie sich in der Relegation gegen den TTC GW Zewen und den TTV Edenkoben erfolgreich durchsetzten. Jetzt steht für die Westerwälder das erste Saisonspiel in der Oberliga an, zu dem ...