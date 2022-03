Auch nach seiner 40. Saison in der Tischtennis-Bundesliga bleibt der TTC Zugbrücke Grenzau vom Abstieg verschont: Durch das 3:1 im Kellerduell gegen Schlusslicht TTC OE Bad Homburg beseitigten die Brexbachtaler am Dienstagabend die letzten leisen Zweifel am Klasenverbleib. Mann des Abends war Nils Hohmeier, der in den vergangenen Monaten oft zuschauen musste, nun aber im richtigen Moment zur Stelle war und einen wichtigen Punkt holte.