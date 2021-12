Mit insgesamt drei Titeln war Johanna Braun vom TTC Wirges die herausragende Spielerin bei den Verbandseinzelmeisterschaften des Tischtennisverbandes Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) in Boppard. Das Besondere: Als 13-Jährige triumphierte sie sowohl in der Klasse U 15 als auch in der Klasse U18.