Bingen

Die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim tritt am Sonntag, 10.30 Uhr, zum Bundesligaspiel beim SV Böblingen an – sofern der Deutsche Tischtennis-Bund nicht doch noch kurzfristig die Runde aussetzt. Die Binger hätten erneut die Möglichkeit gehabt, die Partie zu verschieben, denn der Corona-Inzidenzwert im Kreis Böblingen ist seit Beginn der Woche auf über 60 gestiegen. „Wir wollen aber endlich wieder spielen“, sagt der TTG-Vorsitzende Joachim Lautebach. „Nachdem schon die Begegnung in Berlin verschoben wurde, würde es auch immer schwieriger, Termine zu finden.“