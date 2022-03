Nach einer kurzen Karnevalspause geht es für die SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis-Rheinlandliga weiter. Am Samstag (17 Uhr) erwarten die Sinziger in der Jahnhalle den Tabellenvierten TTF Oberwesterwald. Die Lage der Kombinierten ist beiden 9:13 Punkten weiterhin heikel, obwohl sie den Relegationsplatz mittlerweile wieder verlassen haben. Dies aber nur, weil die Zweitvertretung der TTG Höchstenbach/Mündersbach mit 2:9 gegen die eigene erste Mannschaft verloren hat.