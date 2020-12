Region

Die Tischtennissaison 2020/2021 naht mit großen Schritten. Am Samstag, 28. August, soll es in der Region Ahrweiler-Mayen/Cochem mit dem Spielbetrieb losgehen. Die entsprechenden Terminpläne für alle Spielklassen sind erstellt, und in Reihen des Deutschen Tischtennisbundes und auch beim neuen Tischtennisverband Rheinland/Rheinhessen gibt es großen Optimismus.