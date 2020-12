Grenzau

Sechstes Spiel, sechste Niederlage, zweites 0:3 in eigener Halle in Folge: Nein, es läuft überhaupt nicht rund beim TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Einzig der Auftritt von Robin Devos machte am Sonntagnachmittag Mut für die vielen Spiele der kommenden Wochen. Der Belgier stand nach seiner langen Corona-Zwangspause zum ersten Mal wieder in einem Wettkampf an der Platte und zeigte dabei „einen guten, kämpferischen Auftritt“, wie sein Trainer Colin Heow hinterher lobte. Verhindern konnte der 26-jährige Devos am Ende aber weder die Viersatzniederlage gegen den Ex-Grenzauer Lubomir Jancarik noch die maximal deutliche Pleite seines Teams gegen den Post SV Mühlhausen.