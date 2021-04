Drei Spielzeiten trat Chantal Mantz für die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in der Tischtennis-Bundesliga an. In Schwabhausen bestritt die 24-Jährige das letzte Spiel für die TTG vor ihrem Wechsel zum Klassenkonkurrenten TSV Langstadt. Wir sprachen mit der bisherigen Binger Spitzenspielerin.