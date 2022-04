Die 40. Saison des TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) hatte mit zwei Siegen furios begonnen. Was folgte, war ein langer Durchhänger, ehe es doch noch versöhnlich wurde für die Mannschaft von Trainer Slobodan Grujic und schließlich vorzeitig der Klassenverbleib gefeiert werden durfte. Heute Abend steht der finale Akt auf dem Programm, am letzten Spieltag der Hauptrunde geht es für die Brexbachtaler zum TTC Neu-Ulm (Beginn: 19 Uhr).