Plus Grenzau Im Krimi um Platz vier: TTC Grenzau hat mit heimstarkem Post SV Mühlhausen noch eine Rechnung offen Von Marco Rosbach i Grenzaus Maciej Kubik bestritt am Dienstag beim 1:3 im Heimspiel gegen die TTF Ochsenhausen die wichtige dritte Partie des Abends – und verlor. Auf dieser Position erhofft sich sein Trainer Slobodan Grujic mehr Punkte, um auch etwas Druck von Spitzenspieler Feng Yi-Hsin zu nehmen. Foto: Wolfgang Heil Lesezeit: 2 Minuten Der Kampf um die Play-off-Plätze in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) entwickelt sich immer mehr zum Krimi. Während die Topfavoriten 1. FC Saarbrücken (24:4 Punkte) und Borussia Düsseldorf (22:6) erwartungsgemäß auf Halbfinalkurs steuern und auch der Überraschungsdritte TSV Bad Königshofen (18:12) sehr gute Karten hat, streiten dahinter gleich fünf Mannschaften um Rang vier.

Mittendrin in diesem Quintett hält sich der TTC Zugbrücke Grenzau (14:14) bravourös. Doch nach der 1:3-Heimniederlage gegen die TTF Ochsenhausen am Dienstagabend wartet bereits am Samstagabend (19 Uhr) die nächste knifflige Aufgabe auf die Brexbachtaler. „Das wird ein ganz schweres Spiel gegen eine für uns unangenehme Mannschaft“, zeigt Grenzaus Trainer Slobodan ...