Plus Grenzau Hugo Calderano stoppt Grenzaus Siegesserie: Westerwälder Bundesligist kassiert Heimniederlage Von Marco Rosbach i Ein Ausnahmespieler, den am Dienstagabend auch Grenzaus Feng Yi-Hsin nicht schlagen konnte: Der Weltranglisten-Siebte Hugo Calderano führte die TTF Ochsenhausen in der Zugbrückenhalle zum 3:1-Auswärtssieg. Foto: Wolfgang Heil Lesezeit: 3 Minuten Ihren Blick für die Realitäten im Tischtennis haben sie in den Wochen des Erfolgs nicht verloren. „Nichts passiert“, sagt Markus Ströher, der Manager des TTC Zugbrücke Grenzau, nach der 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen die TTF Ochsenhausen. „Wir machen weiter wie immer“, will auch Trainer Slobodan Grujic nichts von einer verpassten Chance wissen.

In der Bundesliga hätten die zuletzt viermal in Folge siegreichen Westerwälder mit einem weiteren Erfolg auf den dritten Tabellenplatz vorstoßen und ihre Aussichten auf einen Play-off-Platz festigen können, doch an diesem Abend gegen Ochsenhausen zu verlieren, stuft keiner der Verantwortlichen in Reihen des TTC als Enttäuschung ein. „Der Play-off-Kandidat hat ...