Grujic' Glaube an die Play-offs wächst: Jetzt wollen wir es auch schaffen – TTC Grenzau ist vor Fulda gewarnt

Früher trug er das Trikot des TTC Zugbrücke Grenzau, doch seit vielen Jahren ist Ruwen Filus ein Leistungsträger beim TTC Fulda-Maberzell. Auch am Aufschwung seines Klubs in der Rückrunde hat der Abwehrspezialist maßgeblichen Anteil. Wollen die Grenzauer am Sonntag gewinnen, müssen sie wohl auch Filus schlagen. Foto: Wolfgang Heil