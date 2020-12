Waldböckelheim

Noch warten die Tischtennisspieler des TuS Waldböckelheim auf den ersten Saisonsieg in der Verbandsliga, doch zwei Unentschieden aus drei Partien gegen Mannschaften, die in der oberen Tabellenhälfte erwartet werden, sind keine schlechte Ausbeute. Den guten Eindruck will das TuS-Team in den Heimspielen am Samstag, 18 Uhr, gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach und am Sonntag, 14 Uhr, gegen den TTC Wirges II bestätigen.