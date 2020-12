Grenzau

Das macht Mut für das Kellerduell der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag (15 Uhr) in Bad Homburg, auch wenn am Ende die nächste Niederlage stand: Der TTC Zugbrücke Grenzau zeigte sich am Freitagabend stark verbessert, agierte gegen den TTC Fulda-Maberzell absolut auf Augenhöhe und hatte zum ersten Mal in dieser Saison das Abschlussdoppel ganz dicht vor Augen. „Es waren nur ein paar Bälle, die heute entschieden haben“, sagte Grenzaus Manager Markus Ströher nach dem äußerst unglücklichen 1:3.