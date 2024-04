Plus Saarbrücken

Grenzaus Ass sticht gegen den 1. FC Saarbrücken nicht: Play-off-Träume des TTC rücken nach 0:3 in weite Ferne

i In Saarbrücken geriet auch Grenzaus Musterschüler in Schieflage: Feng Yi-Hsin begann gegen Cedric Nuytinck vielversprechend, vergab dann aber die große Chance auf die 2:0-Satzführung und unterlag noch. Foto: Wolfgang Heil

In einer Frage hat das Montagabendspiel für Klarheit gesorgt in der Tischtennis-Bundesliga, in einer anderen zumindest für eine kleine Vorentscheidung: Durch einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den TTC Zugbrücke Grenzau zieht der 1. FC Saarbrücken nach der Punktrunde als Tabellenführer in die Play-offs um die deutsche Meisterschaft ein. Für die unterlegenen Westerwälder hingegen rückt der Traum von der ersten Teilnahme an der Runde der besten vier Mannschaften seit der Saison 2014/15 in weite Ferne.