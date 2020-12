Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 17:16 Uhr

Varazdin Grenzauer verpasst das Viertelfinale: Ioannis Sgouropoulos kann EM-Titel in Kroatien nicht verteidigen Nach fünf Siegen war im Achtelfinale Endstation für Titelverteidiger Ioannis Sgouropoulos: Bei der U 21-Europameisterschaft im kroatischen Varazdin verpasste der Tischtennis-Profi des TTC Zugbrücke Grenzau seinen vierten kontinentalen Titel in Folge, nachdem er in den vergangenen Jahren einmal in der U 21 und zweimal in der U 18 triumphiert hatte. Dabei kam Sgouropoulos gut ins Turnier und setzte sich in Qualifikationsgruppe 4 ohne nennenswerte Schwierigkeiten gegen Bogdan Singeorzan aus Rumänien (4:1) und Uladzislau Rukliatsou aus Weißrussland (4:0) durch. In Hauptrundengruppe G feierte der Grenzauer Grieche dann Siege gegen Denis Ivonin aus Russland (4:2), Fanbo Meng aus Deutschland (4:2) und Artur Grela aus Polen (4:3).