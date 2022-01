Grenzauer Trio soll Pokalsieger Paroli bieten – Saarbrücken kommt mit breiter Brust ins Brexbachtal

Die Sorge ums eigene spielende Personal wird beim TTC Zugbrücke Grenzau an diesem Wochenende vom Blick auf den Gegner getoppt. In der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) ist der 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag ab 15 Uhr in der Zugbrückenhalle aufschlägt, die Nummer zwei hinter Borussia Düsseldorf. Zudem haben die Saarländer den Rekordmeister aus der Altbierstadt gerade erst im Finale um den deutschen Pokal entzaubert und stehen nach dem 3:0 gegen den GV Hennebont TT aus Frankreich so gut wie sicher im Halbfinale der Champions League.