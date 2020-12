Grenzau

„Ohne Zuschauer haben wir zu Hause noch nie verloren“, sagt Markus Ströher, Manager des Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, und lacht. Er weiß: Ein Geisterspiel hat es in knapp vier Jahrzehnten, in denen der Verein aus dem Brexbachtal eine feste Größe in der höchsten deutschen Spielklasse ist, auch noch nie gegeben. Das wird sich jetzt ändern: In Zeiten der zweiten Corona-Welle ist Profiasport zwar weiterhin erlaubt, Zuschauer bleiben allerdings auch im Tischtennis außen vor. Und so spielen die Grenzauer am Sonntag ab 15 Uhr in der Zugbrückenhalle unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Post SV Mühlhausen.