Grenzau

Die 13 gilt gemeinhin als Unglückszahl, doch dem TTC Zugbrücke Grenzau hat sie am Freitagabend Glück gebracht. In seinem 13. Saisonspiel feierte der Tischtennis-Bundesligist aus dem Westerwald seinen ersten Sieg. Mehr noch: Durch das 3:0 im Kellerduell gegen Aufsteiger TTC OE Bad Homburg schob sich das bisherige Schlusslicht in der Tabelle an den Gästen aus Hessen vorbei.