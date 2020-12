Saarbrücken

Auch ohne Patrick Franziska, der am Sonntag noch Tischtennislegende Timo Boll in drei Sätzen entzaubert hatte, war der 1. FC Saarbrücken-TT erwartungsgemäß eine Nummer zu große für den TTC Zugbrücke Grenzau. Der amtierende Deutsche Meister schickte die Gäste am Dienstagabend mit einer 0:3-Niederlage zurück in den Westerwald. Die Chance, für Spannung zu sorgen, hatte im dritten Einzel Robin Devos, doch Grenzaus Belgier gab eine 2:0-Satzführung aus der Hand.