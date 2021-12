Am Sonntag stand Tobias Sältzer noch brav in der Schlange an, um sich mit seinem Vater das Heimspiel des TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga gegen den TTC Neu-Ulm anzuschauen. Drei Tage später musste der 16-jährige Mündersbacher nicht mehr warten, ehe er bei der Auswärtspartie in Bergneustadt in die Halle durfte.