Grenzau rutscht nach 0:3-schlappe in Grünwettersbach wieder auf einen Abstiegsplatz ab – Am Sonntag kommt Fulda-Maberzell ins Brexbachtal

Mit dem 3:0-Sieg gegen den TSV Bad Königshofen hat der TTC Zugbrücke Grenzau vor zweieinhalb Wochen die lange Zeit des Wartens auf einen Sieg beendet. Die zweite Serie unerwünschter Natur nahm sich der Tischtennis-Bundesligist am Freitagabend vor: Seit dem 3:1-Erfolg beim TTC OE Bad Homburg am 25. August des vergangenen Jahres hatte die Mannschaft von Trainer Slobodan Grujic in der Fremde keine Punkte mehr geholt. Der Versuch, diese Auswärtsmisere zu beenden, war im wichtigen „Vier-Punkte-Spiel“ beim ASV Grünwettersbach jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Die Brexbachtaler verloren mit 0:3 und sind somit wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. „Wir haben verdient mit diesem Ergebnis verloren“, fasste TTC-Manager Markus Ströher zusammen, der nun auf eine Überraschung am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gegen den TTC Fulda-Maberzell hofft, wenn keine regionale Beschränkung mehr für Zuschauer gilt. „Wir haben in dieser Partie nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Vielleicht unterschätzt Fulda uns ja.“