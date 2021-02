Grenzau muss seine wenigen Chancen nutzen

Dem TTC Zugbrücke Grenzau läuft die Zeit davon. Oder besser: Dem Tischtennis-Bundesligisten aus dem Brexbachtal, seit vier Jahrzehnten eine Institution in der höchsten Liga des Landes, gehen die Spiele aus, in denen er Boden gutmachen kann auf den TTC OE Bad Homburg, um möglichst sicher den ersten Abstieg in der ruhmreichen Vereinshistorie zu verhindern. Im Schneckenrennen der beiden punktgleichen Teams am Tabellenende (jeweils 2:30 Zähler) hat der Neuling aus Hessen aufgrund der besseren Spielbilanz weiter knapp die Nase vorne. Beruhigend ist in dieser Situation eigentlich nur, dass es statt der theoretisch möglichen zwei Aufsteiger eventuell gar keinen gibt. Denn aktuell ist angesichts des Lockdowns noch völlig offen, ob oder wie es eine Etage tiefer mit der 2. Bundesliga weitergeht und ob dort am Ende ein sportlich verwertbares Ergebnis erzielt wird.