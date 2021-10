Dem strammen Saisonstart mit sechs Spielen binnen vier Wochen folgte für den TTC Zugbrücke Grenzau eine längere Verschnaufpause, die am Freitagabend – nach dann knapp drei Wochen – endet und in einem Heimspiel-Doppelpack in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gegen den ASV Grünwettersbach (Fr., 19 Uhr) und im deutschen Pokalwettbewerb gegen den TTC Fulda-Maberzell (So., 15 Uhr) mündet.