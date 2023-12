Plus Grenzau Grenzau gewinnt nur Aufstellungspoker: TTC ist bei 0:3-Heimniederlage gegen Mühlhausen chancenlos Daniel Habesohn fehlte noch ein Satz, da klirrten bei den fünf Fans des Post SV Mühlhausen bereits die Bierflaschen auf der Tribüne in der Zugbrückenhalle aneinander. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatten sie keine Zweifel mehr, dass ihre Mannschaft das Auswärtsspiel in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Zugbrücke Grenzau für sich entscheiden wird. Von René Weiss

Das Quintett stieß an, trank und hatte keine zehn Minuten später Gewissheit, dass sein Team in dieser ausgeglichen Liga im Rennen um die Halbfinalplätze bleibt. Keine zwei Stunden waren am Samstagabend im Brexbachtal vergangen, als die Gastgeber schon nach drei Einzeln die Niederlage quittieren mussten. „Das Ergebnis ist für uns natürlich ...